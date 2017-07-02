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Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на 1,5 млн на создание фильма о подготовке к ЧМ-2018

Источник:  Znak.comКомментарии

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание фильма о том, как город готовится к проведению чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает znak.com.

Как сообщается, на эти цели из бюджета областного центра будет потрачено 1,5 млн рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Документальный фильм на русском языке должен длиться не менее 20 и не более 25 минут.  Не позднее 18 августа 2017 года исполнитель предоставит заказчику итоговый сценарий фильма. Синопсис должен представлять собой текст в свободной форме объемом не менее 2 тыс. знаков, в котором кратко изложена основная концепция сценария фильма и его рабочее название.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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