Диего Марадона хочет получить российское гражданство

Как стало известно «Советскому спорту», высокий гость России в эти дни Диего Армандо Марадона думает стать гражданином нашей страны.



Диего Армандо Марадона хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно корреспондентам «Советского спорта», которые сопровождали великого аргентинца в эти дни в России.

Напомним, что Марадона прибыл в нашу страну в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также заглянул на финал Кубка конфедераций, в котором Германия победила Чили (1:0).

Марадона стал Мозякиным, влюбился в хоккей и забил за сборную России