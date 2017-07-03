Диего Марадона хочет получить российское гражданство
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Диего МарадонаФото: Gettyimages.ru
Как стало известно «Советскому спорту», высокий гость России в эти дни Диего Армандо Марадона думает стать гражданином нашей страны.
Диего Армандо Марадона хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно корреспондентам «Советского спорта», которые сопровождали великого аргентинца в эти дни в России.
Напомним, что Марадона прибыл в нашу страну в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также заглянул на финал Кубка конфедераций, в котором Германия победила Чили (1:0).
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