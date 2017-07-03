Олег Кононенко: Сборная Черчесова отличается от команды, которая была при Слуцком

Космонавт, Герой России и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Олег Кононенко заявил, что сборная главного тренера Станислава Черчесова отличается от команды Леонида Слуцкого.

«Мое мнение - отличие двух команд в мотивации. Не знаю почему, но мне кажется, что надо любить свою страну и быть патриотом в хорошем, настоящем смысле этого слова. Например, мы, космонавты, патриоты своей страны. Поэтому у нас получается все.

Патриот... Мы, космонавты, вкладываем такой смысл: несмотря ни на что, несмотря на некоторую, может быть, бытовую неустроенность, несмотря на то, что не всегда мы довольны своей зарплатой, при этом мы очень хорошо исполняем свои служебные обязанности», - приводит слова Кононенко «Р-Спорт».

Напомним, на прошедшем Кубке конфедераций сборная России заняла третье место в группе А и не попала в плей-офф турнира.