Видео дня: Теннисист Медведев бросил судье несколько монет

«Советский спорт» ранее уже сообщал, что теннисист Даниил Медведев после поражения бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона бросил судье встречи несколько монет. В интернете появились кадры этого эпизода, которые мы предлагаем вашему вниманию.

По окончании встречи Медведев собирал свою сумку, затем достал кошелек и бросил несколько монет в сторону арбитра, намекая на его предвзятость.

En un hecho insólito, el ruso Daniil Medvedev arrojó monedas al juez tras caer en #Wimbledon ante el belga Bemelmans pic.twitter.com/JX5PCHVVLD — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) 5 июля 2017 г.

«Я был просто расстроен – это не имело смысла, я прошу прощения. Я был разочарован тем, что проиграл матч – возможно были неверные судейские решения, такое происходит в спорте. Я был просто разочарован и сделал глупость», – сказал российский спортсмен.