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Видео дня: Теннисист Медведев бросил судье несколько монет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» ранее уже сообщал, что теннисист Даниил Медведев после поражения бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона бросил судье встречи несколько монет. В интернете появились кадры этого эпизода, которые мы предлагаем вашему вниманию.

По окончании встречи Медведев собирал свою сумку, затем достал кошелек и бросил несколько монет в сторону арбитра, намекая на его предвзятость.

«Я был просто расстроен – это не имело смысла, я прошу прощения. Я был разочарован тем, что проиграл матч – возможно были неверные судейские решения, такое происходит в спорте. Я был просто разочарован и сделал глупость», – сказал российский спортсмен.

Матч

Бемельманс Р. (Бельгия) - Медведев Д. (Россия) - 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3

Место и дата

05 июля 15:30, , Онлайн-трансляция

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