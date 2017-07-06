Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Соснин

Он воспитал 54 мастера спорта, 6 из них международного класса. Создал первую и долгое время единственную на Урале Специализированную детско-юношескую спортивно-техническую школу по автомотоспорту. В 1991 году основал первую профессиональную команду при Уральском Автозаводе г. Миасс, СТК «УралАЗ». В 2003 году был награжден Почетным знаком Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

Последние годы он вместе со своей семьей проживал в Солнечногорском районе Московской области в деревне Владычино.

«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Ивана Соснина