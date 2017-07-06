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Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Соснин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
14 июня 2017 года, в возрасте 73 лет, ушел из жизни Мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, главный тренер сборной команды по мотокроссу РСФСР, судья республиканской категории Соснин Иван Петрович.

Он воспитал 54 мастера спорта, 6 из них международного класса. Создал первую и долгое время единственную на Урале Специализированную детско-юношескую спортивно-техническую школу по автомотоспорту. В 1991 году основал первую профессиональную команду при Уральском Автозаводе г. Миасс, СТК «УралАЗ». В 2003 году был награжден Почетным знаком Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

Последние годы он вместе со своей семьей проживал в Солнечногорском районе Московской области в деревне Владычино.

«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Ивана Соснина

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