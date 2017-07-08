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Игроки «Кубани» могут бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов

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Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать сегодняшний выездной матч первого тура первенства ФНЛ с «Томью», сообщается на сайте болельщиков команды Greenmile.ru.

Отмечается, что игроки устали от постоянных обещаний клубных руководителей по выплате задолженностей по зарплате и премиальным. На сегодняшний день задолженность клуба перед футболистами составляет от 4 до 6 месяцев.

Сайт приводит слова одного из игроков «Кубани»:

- Мы будем твердо стоять на своей позиции. Пока руководители не выполнят своих обещаний перед командой - на поле мы выходить не собираемся. Забастовку игроков поддерживает и тренерский штаб команды. В то же время, по информации, полученной из трех независимых друг от друга источников, 6-го и 7-го июля руководители ФК «Кубань» выплатили зарплату офисным работникам, а также работникам базы ФК «Кубань». Естественно, получили свою зарплату в полном объеме и сами клубные руководители. Футболисты ФК «Кубань» просят болельщиков отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Матч

Томь - Кубань

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

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