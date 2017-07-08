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Владимир Воробьев: Пинск решили отменить

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал, как бело-голубые готовятся к сезону.

- Пинск решили отменить. Потому что в Новогорске прекрасные условия. Зачем куда-то ехать? Будем работать в Москве. Сейчас идет формирование команды. Вратарская линия укомплектована. Оборона – процентов на 95. Самые большие перемены будут в атаке. Нападение очень молодое и это меня радует. Есть из кого выбирать, учитывая резерв из ВХЛ. Я так молодым игрокам и сказал: Двери для вас открылись. Надо только в них войти и все завоевать.

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