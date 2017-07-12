Вячеслав Быков: Семья Воробьевых - история нашего хоккея

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал о своем сотрудничестве с Ильей Воробьевым.

- Он был нашим гидом, переводчиком и ответственным за команду. Вообще семья Воробьевых — это история нашего хоккея. Рад, что мне посчастливилось играть под руководством его отца Петра Ильича, когда он работал в штабе сборной России на победном ЧМ-1993.

И с Ильей я впоследствии общался не раз. Но нельзя все смешивать. Тогда, в 2010 году, он только закончил карьеру хоккеиста, был на переходном этапе. Ему было приятно работать с нами, мы тоже были очень довольны нашим сотрудничеством. Возможно, тот опыт стал для него импульсом, чтобы начать тренировать. Мы были всегда открыты для него, - рассказал Быков.

Напомним, Илья Воробьев привел магнитогорский «Металлург» к победе в розыгрыше Кубка Гагарина-2015/16.

