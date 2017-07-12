Максим Майоров: Методики Вестерлунда мне подходят

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров поделился мнением о работе с новым тренерским штабом.

«Всегда интересно учиться новому. Каждый тренер приносит что-то новое. Сейчас атмосфера отличная, идет третий день тренировочных сборов. Идет втягивающий момент, работаем, сегодня вот в футбол поиграли, немного разгрузились.

Нам объяснили пока только основные принципы работы. У каждого тренера свое видение хоккея. Я думаю, что методика будет отличаться. Думаю, методика мне подходит. Наша задача простая, нам как солдатам дают задание, мы выходим и выполняем. Одно дело, что кто-то может его выполнить, а кто-то не может. От этого будет зависеть, будешь ты играть или нет», – передает слова Майорова «БИЗНЕС Online».