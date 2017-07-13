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Михаил Гершкович: В «Зените» перебор исполнителей - это не всегда хорошо

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о летней трансферной кампании «Зенита».

- С интересом наблюдаю за событиями в «Зените». Клуб - один из передовых в нашем футболе, на него во многом равняются. Правда, трудно что-то оценить. Вижу, что идет мощная трансферная работа: купили игроков российской сборной, покупают иностранцев, говорят, что будут еще. Пришел новый тренер: как игрок был выдающийся, как наставник добился многого. Один из «топовых» тренеров Европы. Посмотрим, какой будет результат. Думаю, можно ждать событий и со знаком плюс, и со знаком минус. Невозможно держать в команде 25 игроков, обладающих высоким мастерством, знающих себе цену. Когда перебор исполнителей - это не всегда хорошо, - считает Гершкович.

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