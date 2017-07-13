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«Анжи» арендовал у «Спартака» полузащитника Гулиева

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

«Анжи» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника москвичей Аяза Гулиева. Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.

Как сообщается, срок аренды 20-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона-2017/18.

 Добавим, что в прошедшем сезоне Гулиев выступал в «Анжи» на правах аренды Гулиев и провел в составе команды 12 матчей. Так же в активе полузащитника 15 матчей и 2 гола за молодежную сборную России.

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