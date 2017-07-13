Винус Уильямс: Отдам все силы ради победы в финале Уимблдона
Источник: «Уимблдон»Комментарии
37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поделилась ожиданиями от финального матча Уимблдона-2017 со своим участием.
- Я играла здесь уже много финалов. Это настоящее благословение. Не могу желать большего, но отдам все силы ради победы в этом финале.
Публика замечательно поддерживала меня сегодня. Конта играла очень хорошо, ни одно очко не досталось мне легко. Я просто старалась играть с максимальной отдачей каждый розыгрыш, не обращая внимания на счет, - рассказала Уильямс.
В субботу Винус поспорит за титул в Лондоне с испанкой Гарбинье Мугурусой. На стадии полуфинала Уильямс-старшая в двух сетах переиграла британку Джоанну Конту.
Матч
Уильямс В. (США) - Конта Д. (Великобритания) - 6:4, 6:2
Место и дата
13 июля 16:30, , Онлайн-трансляция
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