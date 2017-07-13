Винус Уильямс: Отдам все силы ради победы в финале Уимблдона

37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поделилась ожиданиями от финального матча Уимблдона-2017 со своим участием.

- Я играла здесь уже много финалов. Это настоящее благословение. Не могу желать большего, но отдам все силы ради победы в этом финале.

Публика замечательно поддерживала меня сегодня. Конта играла очень хорошо, ни одно очко не досталось мне легко. Я просто старалась играть с максимальной отдачей каждый розыгрыш, не обращая внимания на счет, - рассказала Уильямс.

В субботу Винус поспорит за титул в Лондоне с испанкой Гарбинье Мугурусой. На стадии полуфинала Уильямс-старшая в двух сетах переиграла британку Джоанну Конту.