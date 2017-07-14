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Директор «Ак Барса»: После медосмотра Зарипов присоединится к команде

Источник:  Татар-информКомментарии

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов  рассказал, когда нападающий Данис Зарипов присоединится к команде и поведал о селекции казанского клуба.

«Зарипова на сборе команды сейчас нет. Пока мы подписали с ним контракт, команда сидела на чемоданах, собираясь на сбор в Финляндию. А неделей ранее все наши игроки прошли традиционный, углубленный медицинский осмотр. Это и есть причина отсутствия Зарипова на финском сборе. Он в данный момент проходит медицинский осмотр в Казани, как только он его пройдет, он сразу же присоединиться к команде. 

Селекция? Работа продолжается, новичков можно ожидать вплоть до начала сезона. Работаем по привлечению как российских игроков, так и легионеров. Нам нужны разные хоккеисты. Что касается их амплуа, то мы хотим прежде всего усилить нашу атакующую линию. А вот когда это случится, сказать не могу. Переговорный процесс сам по себе весьма сложный, к единому знаменателю можем прийти и сегодня-завтра, и через неделю, помните, как непросто проходили переговоры с Зариповым.

Календарь? С учетом олимпийского цикла он, конечно, непростой. И многие клубы постоянно его обсуждают. Иногда приходится слышать не совсем лестные отзывы в адрес составителей календаря. На мой взгляд, проблема здесь заключается в том, что КХЛ старается максимально пойти навстречу клубам и их аренам, где проходят матчи, дает возможность заработать деньги. Поэтому при составлении календаря все клубы направляют в лигу план культурно-массовых мероприятий, которые проводятся на их домашних аренах. И уже потом, исходя из полученных данных, верстается календарь. На мой взгляд, если хоккей будет на втором месте после зрелищно-массовых мероприятий, концертов, шоу, то к хоккейному календарю у людей всегда будут возникать естественные вопросы. Если бы у КХЛ была возможность сверстать календарь удобным и правильным с точки зрения клубов, а потом вставлять в окошки мероприятия не хоккейные, то тогда получился бы идеальный вариант», — цитирует функционера «Татар-информ».

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