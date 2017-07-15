Евгений Зимин: Надеюсь, «Спартак» при Епанчинцеве будет играть в красно-белый хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в предстоящем сезоне КХЛ.

- Если говорить честно, то на фоне приобретений наших соседей и друзей из ЦСКА селекция «Спартака» выглядит очень скромной, - сказал Зимин. - Но нужно понимать, что в этом показателе летом-2017 с армейцами Москвы не может сравниться даже СКА. И все же, если говорить о «Спартаке», то верю прежде всего в нового главного тренера Вадима Епанчинцева. Вадим - игровичок, представитель нашей школы хоккея, которая не знает, что такое четверо игроков, 60 минут стерегущих свою синюю линию. Между тем, именно по этой скучной системе «Спартак» в прошлом сезоне проводил некоторые матчи.

Да, у Епанчинцева не лучший состав в Москве. Но у меня есть надежда, что «Спартак» при этом тренере будет играть в наш, атакующий, красно-белый хоккей и лидировать в столице по посещаемости.