Горди Дуайер: Кубок Минска станет хорошей проверкой для «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от «Кубка Минска».

«В первую очередь, я отношусь к этому турниру как к возможности проявить себя как игрокам, так и тренерскому штабу. Некоторые ребята получат лишнюю возможность доказать себе, доказать тренерам, что он достоин игрового времени. Я хочу увидеть игроков в хорошем настроении, в хорошем состоянии. Одно дело, что игрок делает на тренировке, и совсем другое, что он может показать на игре. Поэтому этот турнир станет своеобразной проверкой для команды.

Ввиду подписания Энрота и того, что «Динамо» позиционирует себя базовым клубом сборной, какую практику получат белорусские вратари? Ещё раз скажу, что подписание Юнаса Энорота – это наш успех в этом межсезонье, он был лучшим из вариантов, которые были на рынке свободных агентов. Что касается белорусских ребят, то они, конечно, получат возможность проявить себя. Мы ни для кого не закрываем дверь, многое будет зависеть от того, как они проявят себя во время этого тренинг-кэмпа. Также у них будет возможность показать себя во время сезона КХЛ, но все будет зависеть от них самих. «Динамо» – это команда, в которой вратарь – 75% успеха. Поэтому мы очень внимательно будем относиться к этой позиции. Никто не лишает белорусских ребят возможности доказать, что они достойны и способны играть на высоком уровне.

В «Медвешчаке» я преимущественно работал с североамериканцами, здесь костяк команды – белорусы. Главное отличие – это язык. При работе с североамериканцами есть возможность разговаривать на родном языке, в Беларуси немного по-другому. Но я работаю над этим, делаю определённые шаги: учу слова, предложения. В Беларуси русский язык нужен не только в работе с командой, но и в повседневной жизни. Во время моего первого сезона в «Медвешчаке» приходилось работать с игроками из 13 государств. Там тяжело было обойтись одним языком, но, несмотря на это, мы прекрасно уживались и понимали друг друга на 100%. В независимости от места, хоккей – он везде хоккей», — цитирует тренера официальный сайт клуба.