Женская сборная России переиграла Италию в матче чемпионата Европы по футболу
На проходящем в Нидерландах чемпионате Европы среди женщин футболистки
сборной России в первом матче группы В переиграли команду Италии со счетом 2:1.
Счет на 9-й минуте встречи открыла Елена Данилова. На 26-й минуте Елена Морозова ударом головой удвоила преимущество сборной России. В концовке встречи форвард сборной Италии Илария Мауро сократила разницу в счете.
В следующем матче 21 июля российская команда встретится со сборной Швеции.
Добавим, что во втором матче группы В встретятся сборные Германии и Швеции. Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.
Матч
Голы
Данилова 9 (0:1). Морозова Е. 26 (0:2). Мауро 88 (1:2).
Состав
Италия: Маркителли, Гуаньи (Бонансеа, 71), Бартоли, Гама (Туччери, 27), Сальвай, Линари, Джульяно, Стракки, Кариссими (Джирелли, 61), Габбьядини, Мауро
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Солодкая, Зиястинова, Морозова Е., Черномырдина, Смирнова, Чоловяга (Пантюхина, 59), Данилова (Карпова, 75), Сочнева (Кисконен, 90)
Предупреждения:
Линари, 69; Бартоли, 89 - Щербак, 61
Место и дата
17 июля 19:00, , Онлайн-трансляция