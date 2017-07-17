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Женская сборная России переиграла Италию в матче чемпионата Европы по футболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Нидерландах чемпионате Европы среди женщин футболистки сборной России в первом матче группы В переиграли команду Италии со счетом 2:1.

Счет на 9-й минуте встречи открыла Елена Данилова. На 26-й минуте Елена Морозова ударом головой удвоила преимущество сборной России. В концовке встречи форвард сборной Италии Илария Мауро сократила разницу в счете.

В следующем матче 21 июля российская команда встретится со сборной Швеции.

Добавим, что во втором матче группы В встретятся сборные Германии и Швеции. Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.

Матч

Италия - Россия - 1:2 (0:2)

Голы

Данилова 9 (0:1). Морозова Е. 26 (0:2). Мауро 88 (1:2).

Состав

Италия: Маркителли, Гуаньи (Бонансеа, 71), Бартоли, Гама (Туччери, 27), Сальвай, Линари, Джульяно, Стракки, Кариссими (Джирелли, 61), Габбьядини, Мауро

Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Солодкая, Зиястинова, Морозова Е., Черномырдина, Смирнова, Чоловяга (Пантюхина, 59), Данилова (Карпова, 75), Сочнева (Кисконен, 90)

Предупреждения:

Линари, 69; Бартоли, 89 - Щербак, 61

Место и дата

17 июля 19:00, , Онлайн-трансляция

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