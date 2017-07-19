Сергей Светлов: Некоторые методики тренировок пришли в Россию из НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов поделился мнением о современных тренировочных методиках.

«Я думаю, что нынешнему поколению хоккеистов повезло — те нагрузки, через которые в семидесятые-восьмидесятые проходили мы, им уже никто не предлагает. Да и характер работы изменился — у нас было много недель «земли», а теперь некоторые клубы от нее практически отказались, набирают форму через лед и велоработу, причем за пару-тройку недель. Эти методики пришли к нам из НХЛ, но, на мой взгляд, они эффективны прежде всего для уже состоявшихся игроков, элиты, тогда как для молодежи нужен более консервативный подготовительный процесс.

Что касается контрольных матчей, то в свое время московское «Динамо» проводило специальные турниры с одноклубниками из Харькова, Минска, Риги и даже Берлина. Ездили в страны соцлагеря, в Прибалтику, работали в Сочи, Гаграх, других южных городах. В этом плане за 30-40 лет в принципе ничего не изменилось — все любят играть и не все любят тренироваться», — приводит слова Светлова Russia-Hockey