Дамир Шарипзянов: Моя цель - играть в НХЛ

Защитник системы подготовки «Лос-Анджелес Кингз» Дамир Шарипзянов рассказал о причинах перехода в «Нефтехимик».

«Раиль Якупов позвал меня, предложил год поиграть на правах аренды. Он с детства мне помогает, и я ему не отказал. Мы обговорили все за и против с агентом Игорем Ларионовым и решили, что это неплохая идея – поиграть в КХЛ, лига сильная, хорошая, конкуренция большая. Потом агент уладил все с «Лос-Анджелесом». Они пошли навстречу. По условию договора между «Нефтехимиком» и «Лос-Анджелесом» по окончании сезона КХЛ я поеду обратно в Америку.

Приблизит ли сезон в КХЛ к основе «Кингз»? Если честно, не знаю. Время покажет. Цель все равно одна, и без разницы, какой дорогой к ней идти. Но я ни чуточку не жалею о принятом решении. Сейчас я рад возможности играть дома, не могу дождаться начала сезона! Все, что могу делать – это работать и показывать свой лучший хоккей, чтобы добиться своей цели», - цитирует Шарипзянова «БИЗНЕС Online».