Тони Белью: Хэй - козел. Жалею, что обнимал его после боя

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью, одержавший победы над Дэвидом Хэем, сожалеет, что обнимал своего соперника после окончания боя.

Дело в том, что поединку предшествовало огромное количество грязи и ненавистных высказываний с обеих сторон. Белью считает обещания Хэя о причинении необратимых повреждений головного мозга и травматологию, переходящими все разумные пределы. Эти слова по-прежнему сидят в голове Тони, который жалеет об объятиях с Хэем после окончания поединка.

«Я до сих испытываю отвращение к этим заявлениям и жалею, что обнимал его в конце. Но поймите, я обнял его, потому что этот человек обеспечил будущее моих детей. Это первая мысль, которая пришла мне в голову после того, как я избил Хэя. В тот момент я не думал о его словах, если бы думал, ударил бы этого козла еще раз. Я не считаю Дэвида хорошим парнем.

Можно завтра повесить перчатки на гвоздь и сказать, достаточно. За свою карьеру я получал множество травм. Шесть переломов рук, трещины ребер, 18 швов над глазами, в конце концов сломанные ребра. Я перенес много травм и может ли мое тело дальше выдерживать это? Наверное нет. Могу ли я добиться большего? Мечта стать чемпионом мира в супертяжелом весе гонит меня в спортивный зал и заставляет усердно тренироваться. Это придает мне силы», - заявил Белью.