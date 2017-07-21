Евгений Малкин: Я очень рад получить «Харламов Трофи»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, признанный лучшим российским хоккеистом мира, дал интервью «Советскому спорту».

Евгений Малкин завоевал «Харламов Трофи» - приз, который «Советский спорт» вручает с 2002 года.

- Никогда в истории голосования по «Харламов Трофи» не было такого, чтобы отрыв первого места от второго составил 88 баллов. Вы именно так обогнали Сергея Мозякина. Как прокомментируете то, что почти все выборщики считают вас безоговорочно лучшим игроком сезона? Да и 44 места из 65-ти говорят за себя.

- В первую очередь мне очень приятно получить «Харламов Трофи» - приз, который я уже завоевывал в 2012 году. У нас в России очень много хороших игроков, достойных первого места. Бобровский, Мозякин…

Но мое мнение – все обратили внимание, что «Питтсбург» второй год подряд выиграл Кубок Стэнли, и я внес в это свой вклад. Мое имя было больше на слуху, чем чье-то другое. Повторю еще раз. Достойны были многие. И мне очень приятно.

Напомним, что «Харламов Трофи» – акция, которую «Советский спорт» учредил в 2002 году. Путем голосования выбирается лучший российский хоккеист мира.

Обладателями приза становились Сергей Федоров (2003), Илья Ковальчук (2004), Александр Овечкин (2006-2010, 2014-2015), Павел Дацюк (2011, 2013), Евгений Малкин (2012), Артемий Панарин (2016).

На этот раз в голосовании приняли участие 65 экспертов – выборщики Зала славы, легенды хоккея, генеральные менеджеры, пишущая и телевизионная пресса.

Евгений Малкин заработал невероятные 154 балла, оторвавшись от Сергея Мозякина (66), Сергея Бобровского (64), Никиты Кучерова (29), Артемия Панарина (19), Андрея Василевского (11) и остальных игроков. Отрыв от второго места составил 88 баллов – такого в истории голосования не было никогда!