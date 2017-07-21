«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» Салеса

Интерес к полузащитнику Матеусу Салесу, который принадлежит «Палмейрасу», проявляет «Ахмат». Об этом сообщает бразильское издание Terra.

Сообщается, что стороны ведут переговоры о трансфере. «Ахмат» готов отдать за игрока два миллиона евро. При этом российскому клубу перейдут 80% прав на игрока.

Сейчас «Палмейрас» владеет 70% прав на Матеуса, 10% у самого игрока, а еще 20% - у компании-посредника.

В текущем сезоне 22-летний Матеус Салес выступают за «Байю» в чемпионате Бразилии. За команду он провел семь матчей в чемпионате Бразилии.

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