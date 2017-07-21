«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» Салеса
Источник: TerraКомментарии
Интерес к полузащитнику Матеусу Салесу, который принадлежит «Палмейрасу»,
проявляет «Ахмат». Об этом сообщает бразильское издание Terra.
Сообщается, что стороны ведут
переговоры о трансфере. «Ахмат» готов отдать за игрока два миллиона евро. При
этом российскому клубу перейдут 80% прав на игрока.
Сейчас «Палмейрас» владеет 70% прав на Матеуса, 10% у самого
игрока, а еще 20% - у компании-посредника.
В текущем сезоне 22-летний Матеус Салес выступают за «Байю»
в чемпионате Бразилии. За команду он провел семь матчей в чемпионате Бразилии.
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