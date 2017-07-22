Жозе Моуринью: Английским клубам трудно выиграть Лигу чемпионов из-за перегруженности календаря

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил перспективы английских команд в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

- Вы знаете, что английскому клубу сделать это гораздо труднее из-за перегруженности календаря, и это очевидно. Все говорят о высоком уровне соревновательности АПЛ, о количестве матчей, о дополнительном турнире в виде Кубка лиги, где в полуфинале предусмотрены два матча, а финал проводится в разгар сезона, так что отдыхать просто нет времени.

Существующий календарь не то что не уважает, но не защищает клубы и влияет на интенсивность матчей. Даже кубковые игры с клубами из чемпионшипа, третьей и четвертой лиг получаются боевыми.

Между тем в других странах предусмотрен зимний перерыв. Иногда у них есть возможность дать игрокам передышку, отправить их в отпуск, после которого они возвращаются и в решающих матчах Лиги чемпионов играют сильнее.

Такая возможность есть у немецких, испанских и французских клубов, но только не у английских, - заявил Моуринью.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда выиграла Лигу Европы.





