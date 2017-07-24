Евгений Муравьев: Скорее всего, в «Динамо» появятся долги по зарплате

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовых трудностях в клубе.

«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей (перед футболистами за прошлый сезон). Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», – приводит ТАСС слова Муравьева.

Напомним, в двух стартовых матчах премьер-лиги «Динамо» набрало одно очко. Во вторник в первом туре бело-голубые ушли от поражения от «Спартака» (2:2), а в воскресенье – пропустили в концовке единственный гол от «Урала» (0:1). Оба матча прошли на «Арене Химки».

В третьем туре 29 июля «Динамо» сыграет в гостях с «Ахматом» на «Ахмат Арене» в Грозном.