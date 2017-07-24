Евгений Муравьев: Скорее всего, в «Динамо» появятся долги по зарплате
Генеральный директор «Динамо»
Евгений Муравьев рассказал о финансовых трудностях в клубе.
«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей (перед
футболистами за прошлый сезон). Скорее всего, появятся долги еще и по
заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но
команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», – приводит ТАСС слова
Муравьева.
Напомним, в двух стартовых матчах премьер-лиги «Динамо» набрало
одно очко. Во вторник в первом туре бело-голубые ушли от поражения от «Спартака»
(2:2), а в воскресенье – пропустили в концовке единственный гол от «Урала»
(0:1). Оба матча прошли на «Арене Химки».
В третьем туре 29 июля «Динамо» сыграет в гостях с «Ахматом» на «Ахмат Арене» в Грозном.
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
Предупреждения:
Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция