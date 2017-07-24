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Евгений Муравьев: Скорее всего, в «Динамо» появятся долги по зарплате

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовых трудностях в клубе.

«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей (перед футболистами за прошлый сезон). Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», – приводит ТАСС слова Муравьева.

Напомним, в двух стартовых матчах премьер-лиги «Динамо» набрало одно очко. Во вторник в первом туре бело-голубые ушли от поражения от «Спартака» (2:2), а в воскресенье – пропустили в концовке единственный гол от «Урала» (0:1). Оба матча прошли на «Арене Химки».

В третьем туре 29 июля «Динамо» сыграет в гостях с «Ахматом» на «Ахмат Арене» в Грозном.

Матч

Динамо - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Чантурия 89 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)

Предупреждения:

нет - Меркулов, 57; Бавин, 90

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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