Майк Тайсон: Флойд просто прибьет Макгрегора. Думал, они будут драться по правилам ММА
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.
- Флойд просто прибьет Макгрегора. Я думал, они будут драться по правилам ММА. Серьезно, в этом ведь весь интерес, сможет ли выдающийся боксер одолеть парня из смешанных единоборств?
А так, Конор уже отправил самого себя в нокаут. Флойд занимается этим ремеслом с раннего детства, а на что способен в боксе Макгрегор? Он не сможет использовать большую часть своего арсенала.
Но конечно, это будет захватывающе, как цирковой номер. У Конора есть характер, с которым Мэйвезер еще не сталкивался, - заявил Тайсон.
Tyson: McGregor's Gonna Get Killed; Dumb to Accept Boxing Rules! https://t.co/2pToCZab2z #boxing pic.twitter.com/gmYMHXGth6— BoxingScene.com (@boxingscene) 24 июля 2017 г.
Поединок между знаменитым боксером и звездой ММА состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Мэйвезер и Макгрегор сразятся по правилам бокса.