Майк Тайсон: Флойд просто прибьет Макгрегора. Думал, они будут драться по правилам ММА

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.

- Флойд просто прибьет Макгрегора. Я думал, они будут драться по правилам ММА. Серьезно, в этом ведь весь интерес, сможет ли выдающийся боксер одолеть парня из смешанных единоборств?

А так, Конор уже отправил самого себя в нокаут. Флойд занимается этим ремеслом с раннего детства, а на что способен в боксе Макгрегор? Он не сможет использовать большую часть своего арсенала.

Но конечно, это будет захватывающе, как цирковой номер. У Конора есть характер, с которым Мэйвезер еще не сталкивался, - заявил Тайсон.

Поединок между знаменитым боксером и звездой ММА состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Мэйвезер и Макгрегор сразятся по правилам бокса.

