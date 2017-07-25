Федор Канарейкин: Жаль, что подобная ситуация настигла Зарипова в конце карьеры

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Даниса Зарипова.

- Это наш звездный игрок, жаль, что подобная ситуация настигла его в конце карьеры. Трудно комментировать, была ли это ошибка врачей или нет, но то, что с этим надо бороться, это однозначно.

Может быть, такой срок дисквалификации напрямую зависит от применяемого препарата. Международной федерации хоккея виднее. Борьба с допингом ведется по всему миру, на карту поставлено много, и каждый спортсмен должен отдавать себе отчет в том, что он делает», - передает слова Канарейкина «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.