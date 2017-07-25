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Андрей Разин: Зарипов - очень заслуженный человек в нашем хоккее

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский тренер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Даниса Зарипова.

- Данис очень заслуженный человек в нашем хоккее. Единственное, что я могу сказать по поводу этой ситуации, — очень жаль, что так произошло, - передает слова Разина «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.

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