Андрей Разин: Зарипов - очень заслуженный человек в нашем хоккее

Российский тренер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Даниса Зарипова.

- Данис очень заслуженный человек в нашем хоккее. Единственное, что я могу сказать по поводу этой ситуации, — очень жаль, что так произошло, - передает слова Разина «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.