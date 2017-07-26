Хосеп Гвардиола: Цены на футболистов растут слишком быстро, это безумие

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетовал на то, что цены на трансферном рынке слишком быстро растут.

- Цены на игроков растут слишком быстро, это безумие. Два-три года назад было невозможно представить, что один игрок будет стоить 100 миллионов фунтов. Теперь это реальность, и цены будут повышаться дальше. Лично я бы хотел тратить меньше, но таков рынок. Не только «Сити» - все клубы платят много.

Посмотрим, что будет еще через пару лет, но нам всем пора задуматься. Посмотрите на «МЮ» или «Барселону». Они тоже тратят много. Все зависит от того, чего хотят агенты, клубы и футболисты. На протяжении почти 10 лет, с тех пор как «Сити» купили шейхи из Абу-Даби, мы сражаемся в премьер-лиге за первую тройку. Но нам нужно еще время, чтобы вырасти и на равных соперничать с «Реалом» или «Барселоной», - заявил Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» занял третье место в чемпионате Англии-2016/17.

