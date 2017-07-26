Аяз Гулиев: В сборную Азербайджана зовут до сих пор
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку» – о возможности играть за сборную Азербайджана.
– Теоретически вы можете быть заиграны за сборную Азербайджана. Обращались к вам по этому поводу?
– Да, много раз выходили на связь, приглашали. И до сих пор зовут. Я пока ничего не отвечаю. Главное сейчас – заиграть и закрепиться в РФПЛ, прогрессировать. А дальше будет видно, – говорит Гулиев.
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