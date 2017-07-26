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Аяз Гулиев: В сборную Азербайджана зовут до сих пор

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку» – о возможности играть за сборную Азербайджана.

– Теоретически вы можете быть заиграны за сборную Азербайджана. Обращались к вам по этому поводу?
– Да, много раз выходили на связь, приглашали. И до сих пор зовут. Я пока ничего не отвечаю. Главное сейчас – заиграть и закрепиться в РФПЛ, прогрессировать. А дальше будет видно, – говорит Гулиев.

Полное интервью с Аязом Гулиевым – завтра на сайте «Советского спорта»!

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