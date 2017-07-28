Представитель УЕФА: «ПСЖ» еще может продать игроков и выручить даже больше, чем заплатит за Неймара

УЕФА предполагает, что «ПСЖ», купив форварда «Барселоны» Неймара, не нарушит правила финансового фэйр-плэй.

«ПСЖ» уже вышел из режима санкций (за несоблюдение правил финансового фэйр-плэй, введены были в 2014-м году – прим. ред.), но это вовсе не значит, что клуб может делать все, что вздумается, – заявил в интервью газете L’Equipe ответственный УЕФА за соблюдение финансового фэйр-плэй Андреа Траверсо. – Клуб должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, как и все другие в Европе. Потери за три года не должны превышать 30 миллионов евро. Но переход Неймара в «ПСЖ», если такое произойдет, будет сказываться на экономике клуба не один год. Очень трудно заранее давать оценку такого рода операциям. Я не знаю, какие у них (у руководства «ПСЖ» – прим. ред.) планы. Трансферное окно еще не закрыто, они еще могут продать одного, двух, трех или четырех игроков и выручить столько же или даже больше, чем заплатят за Неймара (предположительно 222 миллиона евро – прим. ред.). Так что не будем спешить с выводами. Наверняка они все очень хорошо рассчитали».