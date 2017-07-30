Артем Анисимов: Был в шоке, когда обменяли Панарина

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов прокомментировал переход нападающего команды Артемия Панарина в «Коламбус».

- Да, ушел Тема, к сожалению. Когда я узнал эту новость, то был немного в шоке. Прошло два дня, и я решил написать ему эсэмэску. Хотел, чтобы все устаканилось. Надо было спросить у человека, как он себя чувствует.

Пообщались, я пожелал удачи Артемию. Немного рассказал, что его ждет в «Коламбусе». Если понадобится моя помощь - всегда пожалуйста! Но у Панарина теперь рядом есть другой знакомый - товарищ Сергей Бобровский. Он в беде не бросит.

Как относиться к таким обменам? Все зависит от опыта. Если человек провел всю жизнь в одной команде, для него станет большим потрясением такой обмен. Бывают те, кто 15 лет в одном клубе провели. А потом раз – их поменяли. Тут ничего не поделаешь. От спортсменов ведь такое не зависит. Это бизнес. Нам нужно выходить и играть в хоккей. Показывать все, на что мы способны, – цитирует Анисимова официальный сайт НХЛ.

Напомним, 23 июня в результате обмена Панарин вместе с еще одним форвардом Тайлером Моттом перешел в «Коламбус», а игроками «Чикаго» стали вратарь Антон Форсберг и нападающий Брэндон Саад. Последний уже играл за «Блэкхокс» с 2011 по 2015 год.

Российский хоккеист провел в «Чикаго» два сезона. За это время он сыграл в НХЛ 162 матча и набрал 150 (61+89) очков. В Кубке Стэнли на счету 25-летнего форварда 8 (2+6) очков в 11 играх.