Васильчук, Воронов, Астанков и Зозон не прошли просмотр в минском «Динамо»
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Три нападающих и
защитник, находившиеся в минском «Динамо» на пробных контрактах, не смогли пройти
просмотр. Об этом сообщает официальный сайт команды.
«Егор Воронов, Евгений Астанков и Богдан Зозон покинули тренинг-кэмп «зубров». А Руслан Васильчук заключил соглашение с нашим фарм-клубом «Динамо-Молодечно».
Продолжается просмотр для защитников Никиты Устиненко, Дмитрия Знахаренко, Романа Достанко и нападающего Егора Шаранговича, - говорится в сообщении пресс-службы минского клуба.
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