Васильчук, Воронов, Астанков и Зозон не прошли просмотр в минском «Динамо»

Три нападающих и защитник, находившиеся в минском «Динамо» на пробных контрактах, не смогли пройти просмотр. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Егор Воронов, Евгений Астанков и Богдан Зозон покинули тренинг-кэмп «зубров». А Руслан Васильчук заключил соглашение с нашим фарм-клубом «Динамо-Молодечно».

Продолжается просмотр для защитников Никиты Устиненко, Дмитрия Знахаренко, Романа Достанко и нападающего Егора Шаранговича, - говорится в сообщении пресс-службы минского клуба.