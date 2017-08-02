Юрген Клопп: Если ты побеждаешь «Баварию» 3:0, то все почти супер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Баварией» (3:0) в матче Кубка Ауди.

«Если ты побеждаешь против «Баварии» 3:0, то все почти просто супер. Только в первом тайме мы довольно мало играли в футбол.

Поэтому «Бавария» слишком много владела мячом, а нам пришлось много бегать. Во втором тайме моя команда показала насколько хорошо она может играть в футбол», - приводит слова Клоппа официальный сайт «Баварии».