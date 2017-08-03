Рынок футбольных трансферов в мире вырос на 19 процентов за последние полгода
Источник: «Советский спорт»Комментарии
С января по июль текущего года объем
выплат за трансферы футболистов вырос на 19,35% по сравнению с прошлым годом и
составил $3,756 млрд. Об этом сообщила аналитическая компания FIFA TMS. Всего
было организовано 10,5 тыс. трансферов.
В июле сумма трансферных
выплат составила $2,295 млрд. Больше всех в прошлом месяце потратили английские
клубы — $733,9 млн, на втором месте Германия — $338 млн, на третьей строчке —
Италия, $303,2 млн. Испанские клубы заработали больше всех — суммарно $385,1
млн.
Ранее сегодня стало известно, что бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам, что покидает команду. В ближайшее время он может перейти во французский ПСЖ за €222 млн.
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