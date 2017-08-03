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Рынок футбольных трансферов в мире вырос на 19 процентов за последние полгода

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С января по июль текущего года объем выплат за трансферы футболистов вырос на 19,35% по сравнению с прошлым годом и составил $3,756 млрд. Об этом сообщила аналитическая компания FIFA TMS. Всего было организовано 10,5 тыс. трансферов.

В июле сумма трансферных выплат составила $2,295 млрд. Больше всех в прошлом месяце потратили английские клубы — $733,9 млн, на втором месте Германия — $338 млн, на третьей строчке — Италия, $303,2 млн. Испанские клубы заработали больше всех — суммарно $385,1 млн.

Ранее сегодня стало известно, что бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам, что покидает команду. В ближайшее время он может перейти во французский ПСЖ за €222 млн. 

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