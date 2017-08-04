«Анжи» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с командой «Ростов».

Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

После трех матчей российской премьер-лиги подопечные Леонида Кучука с четырьмя очками занимают девятое место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились двумя строчками ниже, имея в активе на очко меньше.

Напомним, в последний раз эти команды встречались между собой в мае текущего года в рамках 29-го тура чемпионата России сезона-2016/17, тогда победу «Ростову» (2:1) принесли Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, забившие на 61-й и 64-й минутах соответственно.