«Анжи» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
В матче четвертого
тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с командой «Ростов».
Встреча пройдет на
поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
После трех
матчей российской премьер-лиги подопечные Леонида Кучука с четырьмя очками
занимают девятое место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились двумя
строчками ниже, имея в активе на очко меньше.
Напомним, в последний раз эти команды встречались между собой в мае текущего года в рамках 29-го тура чемпионата России сезона-2016/17, тогда победу «Ростову» (2:1) принесли Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, забившие на 61-й и 64-й минутах соответственно.
Матч
Место и дата
04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция