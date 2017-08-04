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Россиянин Эмеев должен дебютировать в UFC в октябре

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Рамазан Эмеев дебютирует в турнире UFC, который пройдет в Польше 21 октября.

Скорее всего, его соперником станет Тревор Смит.

Напомним, что Эмеев до подписания контракта с UFC был чемпионом российского промоушена М-1. За свою карьеру в ММА он провел 18 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел три поражения.

Мужские ответы на мужские вопросы. Конференция «Советского спорта» о смешанных единоборствах (ММА) 
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Сергей Ващенко
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