Россиянин Эмеев должен дебютировать в UFC в октябре
Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Рамазан Эмеев дебютирует в турнире UFC, который пройдет в Польше 21 октября.
Скорее всего, его соперником станет Тревор Смит.
Напомним, что Эмеев до подписания контракта с UFC был чемпионом российского промоушена М-1. За свою карьеру в ММА он провел 18 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел три поражения.
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