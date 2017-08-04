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«Динамо» разгромило «Амкар» в матче молодежного первенства России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Динамо» переиграли «Амкар» в матче четвертого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 4:1.

В составе москвичей забитыми голами отметились Николай Обольский, Данил Липовой и Станислав Лацевич, оформивший в этом матче дубль. У пермяков точнй удар на счету Максима Жуковского.

Матч основных составов команд состоится в субботу, 5 августа, в Химках. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Матч

Динамо (мол) - Амкар (мол) - 4:1 (2:0)

Голы

Лацевич 40 (1:0). Лацевич 44 (2:0). Обольский Н. 58 (3:0). Липовой 73 (4:0). Жуковский 90 (4:1).

Судья:

Антон Качанов (Россия)

Место и дата

04 августа 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция

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