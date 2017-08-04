«Динамо» разгромило «Амкар» в матче молодежного первенства России

Футболисты «Динамо» переиграли «Амкар» в матче четвертого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 4:1.

В составе москвичей забитыми голами отметились Николай Обольский, Данил Липовой и Станислав Лацевич, оформивший в этом матче дубль. У пермяков точнй удар на счету Максима Жуковского.

Матч основных составов команд состоится в субботу, 5 августа, в Химках. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.