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«Анжи» - «Ростов». По мнению букмекеров, команда Кучука является фаворитом

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня матчем «Анжи» - «Ростов» стартует четвертый тур чемпионата России по футболу.

По мнению букмекеров, «Ростов» является фаворитом этого противостояния. Коэффициент на победу гостей равен 2,6, на победу хозяев — 3,3. Ничья — 2,8.

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе четыре очка. «Анжи» находится на 11-м месте с тремя очками. 

Игра начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Анжи - Ростов

Состав

Ростов: Песьяков, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Калачёв, Байрамян, Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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