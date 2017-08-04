«Анжи» - «Ростов». По мнению букмекеров, команда Кучука является фаворитом

Сегодня матчем «Анжи» - «Ростов» стартует четвертый тур чемпионата России по футболу.

По мнению букмекеров, «Ростов» является фаворитом этого противостояния. Коэффициент на победу гостей равен 2,6, на победу хозяев — 3,3. Ничья — 2,8.

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе четыре очка. «Анжи» находится на 11-м месте с тремя очками.

Игра начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.