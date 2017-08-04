«Нефтехимик» подписал контракт с форвардом «Каролины» Нестрашилом

«Нефтехимик» заключил соглашение с чешским нападающим Андреем Нестрашилом. Об этом сообщает официальный сайт нижнекамской команды.

Как сообщается, контракт с форвардом заключен сроком на один год.

￼ ОФИЦИАЛЬНО ￼



ХК «Нефтехимик» подписал годичный контракт с чешским нападающим Андреем Нестрашилом (190/91, 22.02.1991). pic.twitter.com/SL8z3ZF5Ji — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 4 августа 2017 г.

В минувшем сезоне чех провел 19 матчей регулярного чемпионата НХЛ в составе «Каролины». Всего в НХЛ на его счету 128 встреч и 48 (17+31) очков.