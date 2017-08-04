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«Нефтехимик» подписал контракт с форвардом «Каролины» Нестрашилом

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

«Нефтехимик» заключил соглашение с чешским нападающим Андреем Нестрашилом. Об этом сообщает официальный сайт нижнекамской команды.

Как сообщается, контракт с форвардом заключен сроком на один год.

В минувшем сезоне чех провел 19 матчей регулярного чемпионата НХЛ в составе «Каролины».  Всего в НХЛ на его счету 128 встреч и 48 (17+31) очков.

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