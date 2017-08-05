Александр Катасонов: Наша реализация была на высоком уровне
Главный тренер «молодежки» Александр Катасонов о разгроме
«СКА-Хабаровска» (4:0) в четвертом туре первенства России.
- Игра складывалась непросто в первой половине.
«СКА-Хабаровск» показал неплохой футбол и мог реализовать свои моменты. В
первом тайме мы только привыкали к сопернику. Одно дело изучать его по видео,
другое – настоящая игра. Наша реализация была на высоком уровне. Во втором
тайме перестроились, изменили игру в центре поля и получали удовольствие от
футбола. Стало меньше технического брака, что и привело к голам.
- Что скажете о
футболистах из «Казанки», которые день назад играли против «Торпедо»?
- Они всегда работают на максимуме. Могу сказать про ребят только добрые слова.
- Рубцов забил третий
гол в сезоне. Возрождение?
- Рубцов всегда был хорошим форвардом. Сегодня он вышел на замену и показал себя. Ему хватило тайма, чтобы забить два гола.
Матч
Локомотив (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 4:0 (1:0)
Голы
Галаджан 13 (1:0). Рубцов 56 (2:0). Игнатенко 81 (3:0). Рубцов 87 (4:0).
Судья:
Ян Бобровский (Россия)
Место и дата
04 августа 19:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция