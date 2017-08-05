Александр Катасонов: Наша реализация была на высоком уровне

Главный тренер «молодежки» Александр Катасонов о разгроме «СКА-Хабаровска» (4:0) в четвертом туре первенства России.

- Игра складывалась непросто в первой половине. «СКА-Хабаровск» показал неплохой футбол и мог реализовать свои моменты. В первом тайме мы только привыкали к сопернику. Одно дело изучать его по видео, другое – настоящая игра. Наша реализация была на высоком уровне. Во втором тайме перестроились, изменили игру в центре поля и получали удовольствие от футбола. Стало меньше технического брака, что и привело к голам.

- Что скажете о футболистах из «Казанки», которые день назад играли против «Торпедо»?

- Они всегда работают на максимуме. Могу сказать про ребят только добрые слова.

- Рубцов забил третий гол в сезоне. Возрождение?

- Рубцов всегда был хорошим форвардом. Сегодня он вышел на замену и показал себя. Ему хватило тайма, чтобы забить два гола.