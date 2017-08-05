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Александр Катасонов: Наша реализация была на высоком уровне

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «молодежки» Александр Катасонов о разгроме «СКА-Хабаровска» (4:0) в четвертом туре первенства России.

- Игра складывалась непросто в первой половине. «СКА-Хабаровск» показал неплохой футбол и мог реализовать свои моменты. В первом тайме мы только привыкали к сопернику. Одно дело изучать его по видео, другое – настоящая игра. Наша реализация была на высоком уровне. Во втором тайме перестроились, изменили игру в центре поля и получали удовольствие от футбола. Стало меньше технического брака, что и привело к голам.

- Что скажете о футболистах из «Казанки», которые день назад играли против «Торпедо»?
- Они всегда работают на максимуме. Могу сказать про ребят только добрые слова.

- Рубцов забил третий гол в сезоне. Возрождение?
- Рубцов всегда был хорошим форвардом. Сегодня он вышел на замену и показал себя. Ему хватило тайма, чтобы забить два гола.

Матч

Локомотив (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 4:0 (1:0)

Голы

Галаджан 13 (1:0). Рубцов 56 (2:0). Игнатенко 81 (3:0). Рубцов 87 (4:0).

Судья:

Ян Бобровский (Россия)

Место и дата

04 августа 19:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция

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