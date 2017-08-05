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Андрей Червиченко: Удивляет, что болельщики продолжают свято верить в то, что судейские ошибки – это просто ошибки

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча красно-белых с «Зенитом» поделился мнением о судействе в РФПЛ.

– У «Спартака» слишком слабая оборона по сравнению с линией нападения команды. Если красно-белые начнут играть от защиты, то точно потерпят поражение. Да и у «Зенита» атака превалирует над обороной. Скорее всего, мы увидим веселый разухабистый футбол с огромным количеством моментов. Главное, чтобы судья не «поплыл» и не испортил этот матч.

– Последний матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге завершился судейским скандалом...
– Тот скандал я бы скорее назвал спартаковской истерикой, после которой соперники красно-белых могли закатывать куда более серьёзные истерики по поводу судейства. До сих пор не понимаю, почему спартаковцы тогда решили, что фол Доменико Кришито на Квинси Промесе в центре поля — это чуть ли не отмененный гол. Но красно-белые молодцы. За поднятый скандал им можно поставить твердую «пятерку». Судьи им потом благоволили.

– В матче с «Зенитом» подобное может повториться?
– Пока на поле выходят люди Андрея Будогосского (руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС. — RT), случиться может все, что угодно. В российском футбольном судействе сложилась самая безобразная ситуация за последние лет 15.

– Речь идет о какой-то предвзятости или просто низком уровне арбитров?
– Знаете, меня удивляет, что болельщики в нашей стране продолжают свято верить в то, что судейские ошибки — это просто ошибки и ничего более. На мой взгляд, это банда коррупционеров, которая судит исключительно из собственной выгоды, - рассказал Червиченко в интервью RT.

Напомним, что матч четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа в 20:00 на поле стадиона «Санкт-Петербург».

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