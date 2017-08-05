Карло Анчелотти: У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился
ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцам
предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».
«У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную
игру сезона. Это финал. Команда готова к Суперкубку.
Мы знаем, что на данный момент мы не в самой лучшей физической форме, но футбол - это не только физика. Футбол - это также тактика, стратегия, опыт, индивидуальное мастерство и мотивация. Я совершенно уверен, что мы способны продемонстрировать эти качества в игре», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч «Боруссия» - «Бавария» состоится сегодня, 5 августа и начнется в 21:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
05 августа 21:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция