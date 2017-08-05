Карло Анчелотти: У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцам предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».

«У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона. Это финал. Команда готова к Суперкубку.

Мы знаем, что на данный момент мы не в самой лучшей физической форме, но футбол - это не только физика. Футбол - это также тактика, стратегия, опыт, индивидуальное мастерство и мотивация. Я совершенно уверен, что мы способны продемонстрировать эти качества в игре», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Боруссия» - «Бавария» состоится сегодня, 5 августа и начнется в 21:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.