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Журналист спросил у Луческу, нет ли у него болезни Альцгеймера

Источник:  EVZКомментарии

Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером сборной Турции. Сегодня на официальном представлении журналист задал вопрос о его здоровье.

Как сообщает evz.ro, журналист спросил у Луческу, нет ли у него болезни Альцгеймера. Луческу прямо на вопрос не ответил и поинтересовался возрастом журналиста. Отметим, что ведущий пресс-конференции отказался принять вопрос, но Луческу попросил, чтобы вопрос был переведен.

Отметим, ранее турецкий бизнесмен Алааддин Гювен Мемиш в интервью украинскому журналу «Футбол» сказал, что у него есть информация о том, что у Луческу есть проблемы с памятью.

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