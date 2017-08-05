Журналист спросил у Луческу, нет ли у него болезни Альцгеймера
Источник: EVZКомментарии
Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером
сборной Турции. Сегодня на официальном представлении журналист задал вопрос о
его здоровье.
Как сообщает evz.ro, журналист спросил у Луческу, нет ли у
него болезни Альцгеймера. Луческу прямо на вопрос не ответил и поинтересовался
возрастом журналиста. Отметим, что ведущий пресс-конференции отказался принять
вопрос, но Луческу попросил, чтобы вопрос был переведен.
Отметим, ранее турецкий бизнесмен Алааддин Гювен Мемиш в
интервью украинскому журналу «Футбол» сказал, что у него есть информация о том,
что у Луческу есть проблемы с памятью.
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