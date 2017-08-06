ВИДЕО ДНЯ: драку футболистов в чемпионате Бразилии разнимали полицейские
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полицейские
были вынуждены вмешаться в драку двух футболистов во время матча 19-го тура
второго по силе дивизиона чемпионата Бразилии между командами КРБ и «Америка
Минейро».
Встреча состоялась в пятницу в Масейо и завершилась победой КРБ со
счетом 2:1. Курьезный инцидент, благодаря которому заурядный матч войдет в
историю футбола, произошел в концовке встречи.
Футболисты Зе Карлос (КРБ) и Билл («Америка Минейро») получили
красные карточки за стычку на поле, но это не охладило их пыл: футболисты за
пределами поля на стадионе устроили драку.
В результате участников конфликта пришлось разнимать сотрудникам
военной полиции и игрокам обеих команд.
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