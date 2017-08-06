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ВИДЕО ДНЯ: драку футболистов в чемпионате Бразилии разнимали полицейские

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полицейские были вынуждены вмешаться в драку двух футболистов во время матча 19-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Бразилии между командами КРБ и «Америка Минейро».

Встреча состоялась в пятницу в Масейо и завершилась победой КРБ со счетом 2:1. Курьезный инцидент, благодаря которому заурядный матч войдет в историю футбола, произошел в концовке встречи.

Футболисты Зе Карлос (КРБ) и Билл («Америка Минейро») получили красные карточки за стычку на поле, но это не охладило их пыл: футболисты за пределами поля на стадионе устроили драку.

В результате участников конфликта пришлось разнимать сотрудникам военной полиции и игрокам обеих команд.


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