Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Милевского: Артем - национальное достояние Украины и Белоруссии

Комментарии

Футбольный агент Александр Панков прокомментировал своего клиента, нападающего брестского «Динамо» Артем Милевского.

«Хочу передать большой привет лучшим «футбольным экспертам» Украины и Беларуси. 285 минут на поле: 2 гола, 2 ассиста, 2 раза подряд лучший игрок матча. В последнее время появилось очень много «экспертов и знатоков футбола», которые хотят попиариться на имени Милевского. Говорят, что у Артема нет класса и нет мотивации играть футбол, выставляют в социальных сетях ссылки на «Википедию» о последних сухих сезонах Артема. 

Я всем хочу передать большой привет и попрошу закрыть свои рты и хоть раз не язвить, а порадоваться и поддержать человека, который вам ничего плохого не сделал. Человека, который является легендарным украинским футболистом и спортивным достоянием Украины и Беларуси», — написал Панков на своей странице в инстаграмме.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Такого гола с углового вы еще не видели! Как забивают в Кубке Белоруссии (видео)Такого гола с углового вы еще не видели! Как забивают в Кубке Белоруссии (видео)Голы, забитые непосредственно с углового – в принципе, не редкость для футбола.Артем Милевский: Я читаю все подколы в свой адрес в интернетеНападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что следит за всем, что пишут в его адрес в интернете.«Альтах» разгромил брестское «Динамо» и вышел в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыМатч второго раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом» завершился крупной победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Альтаха».Нехайчик перешел в «Динамо-Брест»Полузащитник Павел Нехайчик подписал контракт с клубом «Динамо-Брест».«Альтах» - «Динамо-Брест». Милевский остался в запасе на матч Лиги ЕвропыНападающий брестского «Динамо» Артем Милевский остался в запасе на матч второго раунда Лиги Европы против австрийского «Альтаха».
Легкая атлетика
Американка Боуи завоевала золото ЧМ в беге на 100 метров
Футбол
Игорь Шалимов: Идеальной игры не будет никогда
Футбол
Александр Тарханов: Посмотрели повтор – пенальти не было, таких судей надо убирать
Футбол
Александр Бубнов: Игра «Спартака» – это провал
все новости
Динамо Брест
Динамо Бресткалендарьстатистика
Артём Милевский
Артём Милевскийвсе новости