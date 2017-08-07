Агент Милевского: Артем - национальное достояние Украины и Белоруссии
Футбольный агент Александр Панков прокомментировал своего клиента, нападающего брестского «Динамо» Артем Милевского.
«Хочу передать большой привет лучшим «футбольным экспертам»
Украины и Беларуси. 285 минут на поле: 2 гола, 2 ассиста, 2 раза подряд лучший
игрок матча. В последнее время появилось очень много «экспертов и знатоков
футбола», которые хотят попиариться на имени Милевского. Говорят, что у Артема
нет класса и нет мотивации играть футбол, выставляют в социальных сетях ссылки
на «Википедию» о последних сухих сезонах Артема.
Я всем хочу передать большой привет и попрошу закрыть свои рты и хоть раз не язвить, а порадоваться и поддержать человека, который вам ничего плохого не сделал. Человека, который является легендарным украинским футболистом и спортивным достоянием Украины и Беларуси», — написал Панков на своей странице в инстаграмме.