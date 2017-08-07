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Месси по статистике является лучшим игроком в истории чемпионата Испании

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком в истории чемпионата Испании по версии Центра исследований истории и статистики испанского футбола, сообщает Marca.

При подсчете принимались во внимание следующие факторы: сыгранные минуты в каждом из сезонов, голы с игры, голы с пенальти, автоголы, красные карточки.

Начиная с первого чемпионата Испании, который состоялся в 1929 году, в матчах турнира на поле выходили 9280 игроков, из них 854 – голкиперы.

В рейтинге исследователей Месси занял первое место с 545 очками. Вторым стал форвард «Реала» (1994-2010) Рауль, получивший 528 очков. Третье место у Сесара Санчеса, игравшего за «Барселону» в 1939-1955 годах. На его счету 524 очка.

Напомним, Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, забив за 13 чемпионатов 349 голов.

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