РФПЛ. 5-й тур. «СКА-Хабаровск» принимает «Анжи» и другие матчи. LIVE
Результаты матчей 5-го тура чемпионата России по футболу.
РФПЛ
5-й тур
Матч
СКА-Хабаровск - Анжи - 1:0 (0:0)2-й тайм
Голы
Маркович 68 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Черевко, Димидко, Баляйкин (Калинский, 67), Габулов (Казанков, 46), Маркович, Корян (Никифоров, 73)
Анжи: Солосин, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Липартия (Мамтов, 58), Данченко, Афонин, Брызгалов, Базелюк (Кацаев, 57), Маркелов, Яковлев (Долгов, 71)
Предупреждения:
Эдиев, 57 - нет
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция