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РФПЛ. 5-й тур. «СКА-Хабаровск» принимает «Анжи» и другие матчи. LIVE

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 5-го тура чемпионата России по футболу.

РФПЛ
5-й тур

Матч

СКА-Хабаровск - Анжи - 1:0 (0:0)

2-й тайм

Голы

Маркович 68 (1:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Черевко, Димидко, Баляйкин (Калинский, 67), Габулов (Казанков, 46), Маркович, Корян (Никифоров, 73)

Анжи: Солосин, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Липартия (Мамтов, 58), Данченко, Афонин, Брызгалов, Базелюк (Кацаев, 57), Маркелов, Яковлев (Долгов, 71)

Предупреждения:

Эдиев, 57 - нет

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар - Уфа

Место и дата

08 августа 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

Матч

Урал - Зенит

Место и дата

09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Матч

Спартак - Арсенал

Место и дата

09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Локомотив

Место и дата

09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Тосно - ЦСКА

Место и дата

09 августа 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Динамо

Место и дата

09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Ахмат - Краснодар

Место и дата

10 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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