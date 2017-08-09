Президент федерации футбола Франции: Наш чемпионат очень интересен и непредсказуем
Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ не считает, что федерация футбола Испании и «Барселона» тормозят переход Неймара в «ПСЖ».
«Все документы со стороны «ПСЖ» оформлены, эта ситуация (федерация футбола Испании тянет с выдачей Неймару трансферного сертификата – прим. ред.) должна скоро разрешиться, - сказал в интервью газете L’Equipe президент французской федерации футбола Ноэль Ле Грэ. - Мы в постоянном контакте с испанской федерацией. Не думаю, что все это делается специально. Ведь, как известно, волк волка не съест».
На
вопрос L’Equipe, не исчезнет ли интрига в
борьбе за золото французского чемпионата
после усиления «ПСЖ» Неймаром, Ноэль
Ле Грэ ответил так: «Да, у нас есть «ПСЖ»
с колоссальным бюджетом. Но эта операция
(покупка Неймара – прим. ред.) скорее
связана не с целями в чемпионате, а в
Лиге чемпионов. Все же это знают. И ведь
во всех чемпионатах – есть команды-лидеры,
за которыми все тянутся, в Испании –
две таких, в Германии – «Бавария». Вот
и во Франции такая же ситуация. Но и
другие наши клубы не теряются, имеют
свое лицо. Мы видели, как начали сезон
«Ницца», «Лион». И «Марсель», конечно.
Наш чемпионат очень интересен и
непредсказуем».