Президент федерации футбола Франции: Наш чемпионат очень интересен и непредсказуем

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ не считает, что федерация футбола Испании и «Барселона» тормозят переход Неймара в «ПСЖ».

«Все документы со стороны «ПСЖ» оформлены, эта ситуация (федерация футбола Испании тянет с выдачей Неймару трансферного сертификата – прим. ред.) должна скоро разрешиться, - сказал в интервью газете L’Equipe президент французской федерации футбола Ноэль Ле Грэ. - Мы в постоянном контакте с испанской федерацией. Не думаю, что все это делается специально. Ведь, как известно, волк волка не съест».

На вопрос L’Equipe, не исчезнет ли интрига в борьбе за золото французского чемпионата после усиления «ПСЖ» Неймаром, Ноэль Ле Грэ ответил так: «Да, у нас есть «ПСЖ» с колоссальным бюджетом. Но эта операция (покупка Неймара – прим. ред.) скорее связана не с целями в чемпионате, а в Лиге чемпионов. Все же это знают. И ведь во всех чемпионатах – есть команды-лидеры, за которыми все тянутся, в Испании – две таких, в Германии – «Бавария». Вот и во Франции такая же ситуация. Но и другие наши клубы не теряются, имеют свое лицо. Мы видели, как начали сезон «Ницца», «Лион». И «Марсель», конечно. Наш чемпионат очень интересен и непредсказуем».

