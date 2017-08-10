Почему главным арбитром на ЦСКА – «Спартак» назначен именно Сельдяков? Отвечаем

Стали известны подробности назначения рефери на предстоящее дерби ЦСКА – «Спартак».

Изначально рассматривались пять кандидатур на роль главного арбитра этого матча, однако две из них отпали сразу: Владислав Безбородов и Сергей Карасев принимают участие в семинаре УЕФА и будут отсутствовать в Москве. Против Алексея Николаева выступил «Спартак», а Сергей Лапочкин не устроил ЦСКА. В итоге был найден компромиссный вариант в лице относительного нового для столь важных матчей судьи Владимира Сельдякова.

Добавим, что решение Алексея Николаева назначить пенальти в игре «Краснодар» - «Урал» (1:1) признано ошибочным контрольно-квалификационной комиссией РФС. В связи с этим планируется, что нагрузка арбитра на матчах РФПЛ будет снижена.

В этом сезоне 39-летний Сельдяков в РФПЛ отсудил три матча - «Анжи» - ЦСКА (1:3), «Зенит» - «Рубин» (2:1), «Уфа» - «Ахмат» (3:2).

Напомним, матч состоится 12 августа в 17:30 (мск). После пяти туров РФПЛ «Спартак» идет на седьмом месте с восемью очками, а ЦСКА – на пятом, с девятью баллами.