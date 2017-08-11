Луан о «Спартаке»: Никто не выслушал мое мнение

Нападающий «Гремио» Луан дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что не
знает о предложении «Спартака».
- Пока что ни о каких предложениях не знаю. Руководство «Гремио» ко мне не
обращалось. Говорят, что «Гремио» и «Спартак» обо всем договорились. Но никто
не выслушал мое мнение. Так что особенно не о чем говорить. Есть люди, которые
занимаются всеми этими вещами, я лишь хочу играть в футбол. Уйду или останусь,
будет ясно в определенный момент, - сказал Луан после тренировки на базе
клуба.
Также нападающий рассказал, что его агент не сообщал ни о каких
предложениях.
- Этих предложений нет, поэтому и обсуждать нечего. Правда президент Болзан
дал интервью, в котором практически прощался со мной. Я тогда сказал ему: «Эй,
да вы хотите убрать меня из «Гремио» против моей воли».