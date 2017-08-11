День в истории. Массимилиано Аллегри исполнилось 50 лет
Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри. Ему исполнилось 50 лет.
В качестве игрока выступал за «Кальяри», «Ливорно», «Перуджу»,
«Наполи» и другие итальянские клубы на позиции полузащитника. До «Ювентуса» тренировал «Альянезе», СПАЛ, «Гроссето»,
«Удинезе» (помощник главного тренера), «Лекко», «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан».
Вместе с «Миланом» Аллегри стал чемпионом Италии и выиграл
Суперкубок страны. С «Ювентусом» три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии,
один раз – Суперкубок страны. Дважды доходил с командой до финала Лиги
чемпионов.
Аллегри дважды (в 2009 и 2015 году) признавался лучшим
тренером Италии. Стал первым тренером в
истории итальянского футбола, который три года подряд выигрывал с командой «Золотой
дубль» - чемпионат и Кубок Италии.