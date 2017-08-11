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День в истории. Массимилиано Аллегри исполнилось 50 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Ему исполнилось 50 лет.

В качестве игрока выступал за «Кальяри», «Ливорно», «Перуджу», «Наполи» и другие итальянские клубы на позиции полузащитника.  До «Ювентуса» тренировал «Альянезе», СПАЛ, «Гроссето», «Удинезе» (помощник главного тренера), «Лекко», «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан».

Вместе с «Миланом» Аллегри стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны. С «Ювентусом» три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, один раз – Суперкубок страны. Дважды доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

Аллегри дважды (в 2009 и 2015 году) признавался лучшим тренером Италии. Стал первым тренером в истории итальянского футбола, который три года подряд выигрывал с командой «Золотой дубль» - чемпионат и Кубок Италии.

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